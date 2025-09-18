Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue a Calvi (BN) la XVI edizione di “Oltre i sentieri”, rassegna dedicata a turismo, gastronomia, convegni, concerti, cultura e archeologia, sotto la direzione artistica del maestro Leonardo Quadrini. Il cartellone di settembre propone due appuntamenti di grande rilievo presso il Teatro Comunale di Calvi: Sabato 20 settembre, ore 21.00 – concerto del Canzoniere della Ritta e della Manca, un progetto musicale che unisce tradizione e innovazione in una performance coinvolgente e suggestiva. Domenica 21 settembre, ore 21.00 – spettacolo musicale e teatrale con Salvatore Misticone, volto amatissimo del cinema e del teatro, in “La voce. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Oltre i sentieri” XVI edizione: cultura, musica e spettacolo fino al 25 ottobre 2025