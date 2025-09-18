Oltre Fitch L’altro rating che conta nel futuro dell’Italia
Cresce l’attesa per il verdetto dell’agenzia di rating Fitch che arriverà stasera a mercati chiusi. Un eventuale miglioramento del giudizio sull’Italia (da BBB a BBB+ con outlook positivo). Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: oltre - fitch
Ingegneri in Borsa. . Oltre €3.000 MILIARDI: la FRANCIA si PREPARA ad una CRISI del DEBITO? Attenzione! Questo è il nostro unico profilo ufficiale su questo social. Non abbiamo canali Telegram o Whatsapp e non inviamo messaggi privati con raccoman - facebook.com Vai su Facebook
Oltre Fitch. L'altro rating che conta nel futuro dell'Italia - Parlano gli economisti Emilio Rossi e Lorenzo Forni ... Lo riporta ilfoglio.it
Fitch conferma il rating dell'Italia e alza l'outlook a positivo - Entrambe le agenzie confermano il rating BBB, e Fitch alza l'outlook da stabile a positivo, parlando ... ansa.it scrive