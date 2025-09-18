Oltre cinquecento persone in piazza Santa Maria Novella per chiedere sicurezza VIDEO

Una piazza gremita, oltre 500 persone presenti, riunite con un unico obiettivo: quello di chiedere maggiore sicurezza. Molti gli applausi, le bandiere tricolore e cartelli che hanno animato piazza Santa Maria Novella dove, ieri pomeriggio, si è tenuto il presidio “Firenze Sicura” a cui hanno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it