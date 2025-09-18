Oltre cinquecento persone in piazza Santa Maria Novella per chiedere sicurezza VIDEO
Una piazza gremita, oltre 500 persone presenti, riunite con un unico obiettivo: quello di chiedere maggiore sicurezza. Molti gli applausi, le bandiere tricolore e cartelli che hanno animato piazza Santa Maria Novella dove, ieri pomeriggio, si è tenuto il presidio “Firenze Sicura” a cui hanno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: oltre - cinquecento
Manifestazione a Firenze, oltre cinquecento a sostegno del popolo palestinese \ VIDEO
A Marineo il "villaggio della salute" dell'Asp, erogate oltre cinquecento prestazioni sanitarie
A Marineo il "villaggio della salute" dell'Asp, erogate oltre cinquecento prestazioni sanitarie https://ift.tt/aLuzEcZ - X Vai su X
Dal 19 al 21 settembre la federazione ViviamoInPositivo Italia ODV invaderà la città con oltre cinquecento dei suoi volontari per un week end di eventi #IsoladiCapoRizzuto #InProvincia #Territori - facebook.com Vai su Facebook
Oltre cinquecento persone in piazza Santa Maria Novella per chiedere sicurezza \ VIDEO; Più di cinquecento scendono in piazza per Gaza; Il presidio per la Global Sumud Flotilla a Padova si trasforma in corteo con oltre 500 persone.
«Sicurezza, ora in città serve l’esercito» Al gazebo raccolte più di 500 firme - Oltre cinquecento persone hanno sottoscritto la petizione per chiedere l’arrivo dell’esercito per le strade di Vigevano, voluta dal partito LiberalConservatore e dal suo capogruppo Furio Suvilla, nell ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it
Firenze, centinaia di persone in piazza per chiedere maggiore sicurezza - Centinaia di persone – oltre 500 per la questura – hanno preso parte in piazza Santa Maria Novella al presidio ‘Firenze si ... Segnala msn.com