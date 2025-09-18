Oltre 1000 auto e moto in mostra a Napoli Successo per un evento dedicato anche alla sicurezza stradale

Oltre 40 mila presenze in tre giorni, per la prima edizione di Auto Moto Napoli Expo, la più grande fiera del Centro Sud Italia dedicata ai motori, alle supercar e alla sicurezza stradale e svoltasi alla Mostra d'Oltremare di Napoli. L'evento, organizzato da Luigi Iossa (presidente Federazione italiana Supercar) e Cesare Barra (amministratore di Auto

Super car: numeri da record per l'expo che è già pronta a bissare nel 2026; Ford taglia 1000 posti di lavoro nella fabbrica di auto elettriche di Colonia; Motori, supercar e sicurezza stradale: ecco “Auto Moto Napoli Expo.

