Olio raccolta dimezzata In Toscana i primi effetti dei dazi | prezzi su del 30%

Firenze, 18 settembre 2025 – Clima favorevole alla mosca olearia, si dimezza la raccolta olearia toscana rispetto al 2024. E’ quanto emerge dalle prime stime e anche l’effetto dei dazi statunitensi si misurerà tra non molto, considerando che per tutto l’olio extravergine di oliva italiano l’impatto sugli scaffali americani è stimabile in un aumento dei prezzi del 30%, considerate anche le conseguenze della svalutazione del dollaro nei confronti dell’euro. Anche il mercato nazionale subisce forti difficoltà legate alla crisi di potere d’acquisto dei cittadini. Unicoop Firenze celebra i venti anni della sua “offerta soci” sull’olio evo italiano con un grande investimento, che, nel 2024, ha raggiunto i 9 milioni di euro in sconto ai soci e lanciando un percorso di educazione e cultura alimentare con 650 tra soci e dipendenti “a scuola d’olio” per conoscere e valorizzare questo prodotto di eccellenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
