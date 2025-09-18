Olio in Toscana comincia la frangitura A Firenze il frantoio arriva in città

Firenze, 18 settembre 2025 – Il frantoio arriva in città. Proprio così: Coldiretti riporta nel cuore di Firenze il profumo delle olive appena frante per la due giorni dedicata all’oro verde, all’educazione alimentare e al benessere. Al mercato di Campagna Amica di Porta San Frediano, polmone della vendita diretta contadina, è già tempo di frangitura con la prima molitura dell’annata olivicola 20252025. Gli ex locali della storica cartiera Verdi (via Pisana 15R), che ospitano dallo scorso giugno il più grande farmer market della regione, si trasformano in un frantoio-didattico attorno al quale si svilupperanno tante iniziative rivolte a grandi e piccini con aree dedicate alle degustazioni, ai laboratori didattici e agli showcooking con la cuoca-influencer Luisanna Messeri insieme alla possibilità di fare la spesa direttamente dai produttori ed apprezzare le ricette della vera cucina a km zero, lo street food e la novità dell’aperiEvo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Olio, in Toscana comincia la frangitura. A Firenze il frantoio arriva in città

In questa notizia si parla di: olio - toscana

