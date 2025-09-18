Okoro Juve c’è anche il talento della Next Gen nella lista dei convocati del ct Nunziata per il Mondiale Under 20! Tutti i nomi

Okoro Juve, c’è anche il talento che si sta mettendo in mostra con la Next Gen nella lista dei convocati del ct Nunziata per il Mondiale Under 20. Il  ct Carmine Nunziata  ha ufficializzato la lista dei convocati per il  Mondiale Under 20, in programma in  Cile dal 27 settembre al 19 ottobre. Gli azzurrini, inseriti nel  girone D  insieme ad  Argentina, Australia e Cuba, si raduneranno a Roma domenica 21 settembre, prima di partire per il Sudamerica martedì 23. Tra i convocati spicca anche un nome legato alla  Juventus Next Gen, l’attaccante classe 2005  Okoro, che farà parte della spedizione azzurra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

