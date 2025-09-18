Okoro Juve c’è anche il talento della Next Gen nella lista dei convocati del ct Nunziata per il Mondiale Under 20! Tutti i nomi

Okoro Juve, c’è anche il talento che si sta mettendo in mostra con la Next Gen nella lista dei convocati del ct Nunziata per il Mondiale Under 20. Il ct Carmine Nunziata ha ufficializzato la lista dei convocati per il Mondiale Under 20, in programma in Cile dal 27 settembre al 19 ottobre. Gli azzurrini, inseriti nel girone D insieme ad Argentina, Australia e Cuba, si raduneranno a Roma domenica 21 settembre, prima di partire per il Sudamerica martedì 23. Tra i convocati spicca anche un nome legato alla Juventus Next Gen, l’attaccante classe 2005 Okoro, che farà parte della spedizione azzurra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Okoro Juve, c’è anche il talento della Next Gen nella lista dei convocati del ct Nunziata per il Mondiale Under 20! Tutti i nomi

In questa notizia si parla di: okoro - juve

Calciomercato Inter, il gioiellino del Venezia Okoro fa gola: Inter U23 e Juve sulle sue tracce

Mercato e Coppa Italia. Okoro alla Juve. Samb bellicosa

Juve, Nottingham a quota 30 per Douglas Luiz. La Next Gen prende Okoro

#Deme imprendibile, #Okoro spreca, Anghelè glaciale: le pagelle #Juve Next Gen - facebook.com Vai su Facebook

Okoro, dalla Vis Pesaro alla Juventus Next Gen: l'ex talento biancorosso (classe 2005) sogna in grande - La Juve lo seguiva da tempo: Alvin Okoro, dopo il prestito alla Vis Pesaro via Venezia, è un nuovo giocatore della Next Gen ... Scrive corriereadriatico.it

Juventus, chi è Alvin Okoro: talento "alla Lookman" soffiato all'Inter - La Juventus Next Gen affila le proprie armi e, in vista di una lunga stagione fra Serie C girone B e Coppa Italia di categoria, aggiunge un tassello importante all'organico a disposizione di Massimo ... Da calciomercato.com