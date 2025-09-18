Ok della Camera alla riforma della Giustizia ma in aula scoppia la bagarre

Il testo torna adesso al Senato per la quarta e ultima lettura L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Ok della Camera alla riforma della Giustizia, ma in aula scoppia la bagarre

In questa notizia si parla di: camera - riforma

La maxi riforma fiscale di Trump verso il voto decisivo (e incerto) alla Camera

Separazione delle carriere, il 29 luglio la riforma della Giustizia inizia l’iter alla Camera

Brasile, Camera di Commercio: incontro a Rio de Janeiro per discutere della nuova riforma tributaria

#Tg2000 - Alla #Camera la #riforma della #giustizia. #Gaza agita la #politica italiana #17settembre #Tv2000 @tg2000it - X Vai su X

UNA RIFORMA CHE NON RISOLVE NULLA Oggi sono intervenuta in Aula alla Camera dei deputati, dove si sta discutendo e votando quella che viene presentata come "riforma della giustizia". Si tratta in realtà di una proposta di riforma costituzionale, porta - facebook.com Vai su Facebook

Giustizia, terzo sì alla separazione delle carriere: bagarre alla Camera. Cosa cambia con la riforma; Via libera della Camera alla riforma della giustizia, è il terzo ok. Bagarre in Aula; Nuovo via libera della Camera alla riforma della giustizia: bagarre in Aula.

Ok della Camera a riforma della giustizia, è il terzo via libera - L'Aula della Camera ha dato il via libera alla separazione delle carriere con 243 sì e 109 no. Scrive lanazione.it

Via libera della Camera a riforma della giustizia, è il terzo ok. Bagarre in Aula - Con 243 sì raggiunta la maggioranza assoluta. Da ansa.it