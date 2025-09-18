Ogliastra scoperte tre piantagioni di marijuana tra Talana Villagrande Strisaili e Tortolì

Tre piantagioni di marijuana scoperte e sequestrate dai Carabinieri in Ogliastra: oltre 600 piante trovate tra Talana, Villagrande Strisaili e Tortolì. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ogliastra, scoperte tre piantagioni di marijuana tra Talana, Villagrande Strisaili e Tortolì

