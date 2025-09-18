Oggi il voto sulla riforma della Giustizia ma si guarda già al referendum
Il voto dell'emiciclo di Montecitorio è previsto alle 12
Ursula nel mirino ma lo strappo con i Socialisti rientra. Oggi il voto sulla mozione di sfiducia
Mozione di sfiducia von der Leyen sul Pfizergate, oggi il voto all’Eurocamera, si va verso riconferma di Ursula - DIRETTA
Elezioni regionali, oggi pomeriggio (lunedì) la data ufficiale. Marchigiani al voto il 21 o 28 settembre
Elena Sironi. . Mio intervento di oggi in Senato in dichiarazione di voto su ddl di delega al governo sulla disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche Vai su Facebook
Riforma della giustizia, oggi il voto definitivo alla Camera. Meloni-Tajani: "La chiudiamo con il referendum"
Riforma della giustizia, oggi il voto definitivo alla Camera. Meloni-Tajani: "La chiudiamo con il referendum" - Il centrodestra si prepara all'affondo finale oggi, giovedì 18 settembre, in Parlamento per portarsi a casa la riforma della giustizia con la separazione delle carriere. Da msn.com
Giustizia, la riforma mette il turbo. L’opposizione: “Camere umiliate” - Seduta fiume alla Camera Ora manca solo il voto al Senato. Lo riporta repubblica.it