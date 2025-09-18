Oggi 18 settembre è San Giuseppe da Copertino | aveva il dono di librare in volo verso l’alto

Umile frate francescano, San Giuseppe da Copertino aveva ricevuto tanti doni mistici tra cui quello della levitazione che lo faceva innalzare verso il cielo e rimanere sospeso per ore. Straordinaria in una visibile semplicità, la vita di San Giuseppe da Copertino, che si commemora oggi 18 settembre, esprime la grandezza di Dio in modalità piuttosto. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

