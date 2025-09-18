Offensiva Gaza nuovi attacchi vicino agli ospedali | 83 morti dall’alba Hamas | Crimine di guerra
Roma, 18 settembre 2025 – È iniziata all’alba una nuova ondata di attacchi israeliani: colpite le aree dei pochi ospedali ancora in funzione, mentre l’Idf prosegue l’attacco via terra su Gaza City. Il bollettino dei morti continua a crescere, mentre Hamas condanna i raid di ieri contro i presidi sanitari pediatrici come un "crimine di guerra a tutti gli effetti". Nell'inchiesta sul genocidio di Israele a Gaza, l’Onu ha catalogato la distruzione del centro di fecondazione in vitro di Al Basm – eliminati 4.000 embrioni e 1.000 campioni di sperma e ovuli – "una misura volta a impedire le nascite tra i palestinesi di Gaza", e uno degli atti definiti di genocidio dalla Convenzione del 1948. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
