Offensiva di Trump su Antifa | Organizzazione terroristica

Al via indagini sui finanziatori: "Un disastro della sinistra malata e violenta" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

offensiva trump antifa organizzazioneUsa, Trump designerà ‘Antifa’ come organizzazione terroristica - Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che intende designare il movimento 'Antifa' come "organizzazione terroristica di primo piano". Segnala msn.com

offensiva trump antifa organizzazioneUsa, Trump designa Antifa come organizzazione terroristica - (askanews) – Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la designazione del movimento Antifa – antifascista di estrema sinistra – come organizzazione terroristica. Si legge su askanews.it

