Occhiuto | Corrado Alvaro sarà nelle linee guida del Ministero tra gli autori del ‘900 Come Verga e Pirandello rappresenta un pezzo fondante della nostra storia

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha accolto la richiesta avanzata dalla Regione Calabria per l'inserimento di Corrado Alvaro tra gli autori del Novecento da studiare nelle scuole superiori. L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha comunicato l'esito positivo dell'interlocuzione avuta con il ministro Giuseppe Valditara.