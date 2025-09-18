Occhiuto | Corrado Alvaro sarà nelle linee guida del Ministero tra gli autori del ‘900 Come Verga e Pirandello rappresenta un pezzo fondante della nostra storia
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha accolto la richiesta avanzata dalla Regione Calabria per l'inserimento di Corrado Alvaro tra gli autori del Novecento da studiare nelle scuole superiori. L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha comunicato l'esito positivo dell'interlocuzione avuta con il ministro Giuseppe Valditara. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
