NVIDIA si prende un pezzo di Intel In arrivo processori Intel x86 RTX con grafica integrata
In un annuncio che segna un'inattesa alleanza tra due storici rivali, Nvidia e Intel hanno annunciato una partnership per lo sviluppo congiunto di chip basati su architettura x86. L'accordo prevede la creazione di processori per PC da gaming che fondono una CPU Intel con un chip grafico Nvidia RTX, noti come "Intel x86 RTX SOCs".. 🔗 Leggi su Dday.it
In questa notizia si parla di: nvidia - prende
La rassegna stampa di Caffè Affari - 21 agosto In borsa altre vendite sul tech; Wall Street perde mille miliardi; Mediobanca, assemblea in bilico; Banche, cambia lo scenario: ora vince il Sud Europa; La Cina se la prende con i chip AI di Nvidia dopo i commenti ‘ - X Vai su X
#NVIDIA è una bolla? per il momento no. Secondo questa analisi CISCO negli anni 2000 era cresciuta ma senza una equivalente crescita degli UTILI. NVIDIA, per ora, ha una crescita in linea con l'enorme crescita degli UTILI. #trading #cisco #nvidia - facebook.com Vai su Facebook
NVIDIA annuncia le RTX 50: il futuro del gaming passa da neural rendering e DLSS 4; Semiconduttori: grazie all’AI, Nvidia triplica le vendite e Intel si prepara all’attacco; Core Ultra 200 ufficiale. Se va forte quanto dice Intel, giù il cappello.