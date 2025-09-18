NVIDIA si prende un pezzo di Intel In arrivo processori Intel x86 RTX con grafica integrata

Dday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un annuncio che segna un'inattesa alleanza tra due storici rivali, Nvidia e Intel hanno annunciato una partnership per lo sviluppo congiunto di chip basati su architettura x86. L'accordo prevede la creazione di processori per PC da gaming che fondono una CPU Intel con un chip grafico Nvidia RTX, noti come "Intel x86 RTX SOCs".. 🔗 Leggi su Dday.it

nvidia si prende un pezzo di intel in arrivo processori intel x86 rtx con grafica integrata

© Dday.it - NVIDIA si prende un pezzo di Intel. In arrivo processori Intel x86 RTX con grafica integrata

In questa notizia si parla di: nvidia - prende

NVIDIA annuncia le RTX 50: il futuro del gaming passa da neural rendering e DLSS 4; Semiconduttori: grazie all’AI, Nvidia triplica le vendite e Intel si prepara all’attacco; Core Ultra 200 ufficiale. Se va forte quanto dice Intel, giù il cappello.

Cerca Video su questo argomento: Nvidia Prende Pezzo Intel