Nvidia investe 5 miliardi in Intel | Gettare le basi per la prossima era dell’informatica
Il gigante del settore high tech Nvidia ha deciso di investire 5 miliardi di dollari in Intel, acquisendo circa il 4% delle quote. Le due società svilupperanno congiuntamente alcuni prodotti per pc e data center. Si tratta di una mossa a sorpresa volta a sostenere un rivale storico in forte crisi, rimasto indietro rispetto ai concorrenti nello sviluppo dell’ intelligenza artificiale. Dopo l’annuncio le azioni Intel sono salite del 26%, toccando il picco massimo a 27,86 euro. Nonostante questo improvviso balzo, in cinque anni la società di Santa Clara ha perso sui listini quasi il 60% del proprio valore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
