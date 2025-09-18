Nuurta dalla Somalia a Milano | Ecco come aiuto i ragazzi a integrarsi e le famiglie che non trovano i loro cari
Nuurta, 53 anni, è una mediatrice culturale che fa da ponte tra l'Italia e la comunità somala. Stabilitasi a Milano durante le guerre civili del suo paese negli anni Novanta, oggi con la sua associazione Shukran Somalia aiuta i suoi concittadini che scelgono di lasciare l'Africa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
