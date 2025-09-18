Nuovo stadio Napoli rinviata la Conferenza Zes | riparte il dialogo ADL–Manfredi

Forzazzurri.net | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo stadio Napoli, rinviata la Conferenza Zes: riparte il dialogo De Laurentiis–Manfredi Il vertice della Zes previsto per oggi, che avrebbe dovuto affrontare il tema . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Nuovo stadio Napoli, rinviata la Conferenza Zes: riparte il dialogo ADL–Manfredi

nuovo stadio napoli rinviataIl Mattino – Nuovo stadio Napoli, salta la conferenza dei servizi della Zes: De Laurentiis ha chiesto il rinvio! La situazione… - Salta la Conferenza dei servizi della Zes prevista per oggi dove si doveva discutere dello stadio al Caramanico proposto da Patron Aurelio De ... Segnala gonfialarete.com

nuovo stadio napoli rinviataSSC Napoli, Baiesi: "Altri 5 anni al Maradona, poi andremo in uno stadio nuovo" - La riunione della Zes — la struttura governativa di missione che si occupa delle Zone economiche speciali — in programma stamattina è stata annullata. tuttonapoli.net scrive

