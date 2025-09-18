Nuovo sciopero nazionale dei trasporti confermato | gli orari garantiti da Trenord
Domenica 21 e lunedì 22 settembre sarà in programma uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà anche il settore dei trasporti: treni, metro, tram e bus. L’agitazione, proclamata da Usb, Cub, Sgb, Adl Varese e Usi-Cit, avrà ripercussioni su pendolari e viaggiatori in tutta Italia.Trenitalia. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: nuovo - sciopero
Il nuovo sciopero dei trasporti in programma durerà 21 ore: gli orari
Nuovo sciopero (regionale) dei treni in arrivo a luglio: viaggi a rischio per 23 ore
St, la mobilitazione continua. Nuovo sciopero il 15 luglio: "Il piano industriale va ritirato"
Il sindacato CUB Trasporti Palermo annuncia lo sciopero del personale AMAT LEGGI QUI https://www.palermolive.it/nuovo-sciopero-amat-giornata-nera-per-il-trasporto-pubblico-a-palermo-ecco-quando/ #palermolive - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo sciopero nella sanità: possibili disagi https://ift.tt/Z1FVRMf https://ift.tt/eK1C0JM - X Vai su X
Nuovo sciopero nazionale dei trasporti confermato: gli orari garantiti da Trenord; Lunedì 22 settembre nuovo sciopero nazionale dei trasporti, si fermano mezzi GTT e treni: i dettagli; La guerra a Gaza fa incrociare le braccia: nuovo sciopero generale il 22 settembre.
Lunedì 22 settembre nuovo sciopero nazionale dei trasporti, si fermano mezzi GTT e treni: i dettagli - Infatti, dalle ore 21:00 di domenica 21 alle ore 21:00 di lunedì 22 settembre è indetto uno sciopero nazionale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Si legge su quotidianopiemontese.it
La guerra a Gaza fa incrociare le braccia: nuovo sciopero generale il 22 settembre - Si fermano i lavoratori di trasporti, scuola, università e logistica in solidarietà del popolo palestinese. Lo riporta bolognatoday.it