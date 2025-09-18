Nuovo San Siro il sindaco di San Donato | Milan ancora interessato al progetto con noi Per l’Inter sarà complicato…

Nuovo San Siro, il sindaco di San Donato: «Milan ancora interessato al progetto con noi. Per l’Inter sarà complicato.». Le parole di Squeri. Intervistato dall’agenzia Agi, il sindaco di San Donato, Francesco Squeri, spiazza tutti sul tema del nuovo San Siro, rivelando come il Milan sia ancora interessato al progetto di realizzazione del nuovo stadio proprio nel comune di San Donato. Inoltre, lo stesso Squeri, si sofferma su alcuni problemi burocratici che saranno difficili da superare per i rossoneri e per l’ Inter nel progetto per il nuovo San Siro. IPOTESI SAN DONATO ANCORA SUL TAVOLO – « L’interesse della società rossonera per San Donato resta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nuovo San Siro, il sindaco di San Donato: «Milan ancora interessato al progetto con noi. Per l’Inter sarà complicato…»

