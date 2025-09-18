L’estremo difensore svizzero è in scadenza di contratto a giugno. Marotta cerca un profilo da affiancare a Josep Martinez Yann Sommer è tornato protagonista in positivo nella gara di esordio in Champions League contro l’ Ajax. Il portiere svizzero dell’ Inter si è riscattato dopo gli errori che sono costati la sconfitta nel derby d’Italia contro la Juventus. Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu gli ha dato ancora fiducia, ma a 36 anni e con un contratto in scadenza a giugno, è tempo di pensare ad un sostituto. Yann Sommer (LaPresse) – Calciomercato.it Il tutto in attesa di capire se Josep Martinez avrà finalmente una chance in Serie A contro il Sassuolo e se sarà lui il futuro tra i pali dell’Inter. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Nuovo portiere Inter, tre piste per il post Sommer: una è clamorosa