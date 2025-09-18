Il futuro dell’universo di Star Wars dopo la trilogia sequel si sta delineando attraverso nuove teorie e prossimi progetti cinematografici. Con sei anni trascorsi da The Rise of Skywalker, molte domande rimangono senza risposta, ma sono in arrivo importanti indizi che potrebbero svelare le direzioni narrative future. In questo contesto, si analizzano le ipotesi più interessanti riguardo alla nascita del Nuovo Ordine Jedi guidato da Rey e alle evoluzioni della saga. reys approfondimenti sul passato dei jedi antichi. scoperta di segreti millenari e fonti antiche. Il percorso di Rey nel costruire il suo ordine Jedi potrebbe essere caratterizzato dall’apprendimento di insegnamenti provenienti da testi antichi, precedenti anche a quelli di Maestro Yoda. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Nuovo ordine Jedi di Rey: 6 teorie entusiasmanti per il futuro di Star Wars