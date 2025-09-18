Nuovo hub all’interporto | Ceccarelli Group scommette su Padova

Padovaoggi.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ceccarelli Group ha inaugurato allinterporto di Padova un nuovo hub logistico da 4.000 metri quadrati. La struttura, divisa in area doganale e area fiscale, offre 2.000 posti pallet e completa la gamma di servizi del gruppo friulano, già attivo in diverse città italiane.L’iniziativa si inserisce. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovo - interporto

Giannetti Group apre un nuovo hub logistico a Bologna Interporto

Interporto di Bologna, aperto il nuovo ingresso Nord per auto: meno traffico e più sicurezza

Un nuovo Fast Corridor doganale tra il porto di La Spezia e Interporto Padova

Nuovo hub all’interporto: Ceccarelli Group scommette su Padova - 000 posti pallet e servizi integrati per rafforzare il ruolo del Triveneto nella logistica internazionale. Riporta padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Hub All8217interporto Ceccarelli