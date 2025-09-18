Nuovo hub all’interporto | Ceccarelli Group scommette su Padova
Ceccarelli Group ha inaugurato all’interporto di Padova un nuovo hub logistico da 4.000 metri quadrati. La struttura, divisa in area doganale e area fiscale, offre 2.000 posti pallet e completa la gamma di servizi del gruppo friulano, già attivo in diverse città italiane.L’iniziativa si inserisce. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: nuovo - interporto
