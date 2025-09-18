Nuovo guasto sulla condotta idrica ecco le zone che rischiano di rimanere senza acqua ma molte già lo sono

Messinatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova comunicazione di Amam dopo le protesta di stamattina quando diverse zone si sono svegliate con i rubinetti a secco. La Partecipata, con un post alle 11.30 informa la cittadinanza che è stato rilevato un guasto sulla condotta di collegamento tra le zone di Montesanto e Tremonti, in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovo - guasto

Guasto al centro radar, bloccati tutti i voli nel Nord-Ovest d'Italia, da Milano a Torino. «Prime ripartenze, ma subito un nuovo stop»

Guasto al centro radar del Nordovest: tutti gli aerei a terra. Prime ripartenze, poi nuovo stop

Guasto centro radar Enav Milano Linate, traffico aereo bloccato nel Nord Ovest per 2 ore, prima la ripresa parziale, poi nuovo stop

Nuovo guasto sulla condotta idrica, ecco le zone che rischiano di rimanere senza acqua (ma molte già lo sono); Perdita in una condotta, mezza città resta senz'acqua: tecnici al lavoro per la riparazione; Nuovo guasto alla rete idrica all’ospedale di Varese: attività ridotte per risparmiare l’acqua.

nuovo guasto condotta idricaMessina, emergenza idrica improvvisa: danni a un tubo della condotta. Ecco le zone in difficoltà - Si è rotto un tubo della condotta idrica che conduce l'acqua tra ... Segnala msn.com

nuovo guasto condotta idricaEmergenza idrica in mezza città, guasto alla condotta, ecco le zone senza acqua - Una perdita nella condotta “Pedemontana” lascia mezza città senz’acqua. blogsicilia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Guasto Condotta Idrica