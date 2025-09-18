Firenze, 18 settembre 2025 – Prenderanno il via tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, i cantieri della linea per Bagno a Ripoli in Beccaria. Si partirà dai sottoservizi per poi passare al rifacimento della piazza, con pavimentazione in pietra serena, alberi, sei torri faro (per garantire l’illuminazione di tutta l’area) e specchi d’acqua per ridurre l’effetto isola di calore durante il periodo estivo. Ma prima di partire con gli scavi bisognerà attendere i saggi archeologici che dovranno verificare se nel sottosuolo vi siano resti della Firenze antica. Gli interventi si estenderanno su un’area di 300 metri (arriveranno fino a viale Giovine Italia) e avranno una durata di 38 settimane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo cantiere sui viali a Firenze, gli operai sono in arrivo anche in piazza Beccaria