Nuovo attentato esplosivo nella notte a Latina | devastato l’ingresso di un condominio e due auto incendiate a Viale Nervi

Non si ferma l'ondata di violenza che da due settimane scuote la città. La scorsa notte, nella zona delle case popolari di viale Nervi, ignoti hanno incendiato due auto in sosta e fatto esplodere un ordigno davanti all'ingresso di un condominio, provocando ingenti danni all'androne e al porticato. L'attacco nella notte. L'allarme è scattato all'1:28. Secondo le testimonianze raccolte, alcuni residenti hanno udito prima il crepitio delle fiamme e subito dopo un forte boato, percepito in diversi quartieri della città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'edificio, insieme agli uomini della Squadra Volante e agli investigatori della Squadra Mobile, supportati dagli specialisti della scientifica.

