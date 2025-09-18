Nuovo attentato esplosivo nella notte a Latina | devastato l’ingresso di un condominio e due auto incendiate a Viale Nervi
ABBONATI A DAYITALIANEWS Non si ferma l’ondata di violenza che da due settimane scuote la città. La scorsa notte, nella zona delle case popolari di viale Nervi, ignoti hanno incendiato due auto in sosta e fatto esplodere un ordigno davanti all’ingresso di un condominio, provocando ingenti danni all’androne e al porticato. L’attacco nella notte. L’allarme è scattato all’1:28. Secondo le testimonianze raccolte, alcuni residenti hanno udito prima il crepitio delle fiamme e subito dopo un forte boato, percepito in diversi quartieri della città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’edificio, insieme agli uomini della Squadra Volante e agli investigatori della Squadra Mobile, supportati dagli specialisti della scientifica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: nuovo - attentato
In un nuovo e tragico attentato che ha scosso il panorama politico americano, Charlie Kirk, noto influencer e attivista di destra, figura di spicco nel movimento MAGA e fervente sostenitore di Donald Trump, è stato ucciso all'età di 31 anni. L'omicidio è avvenuto - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo attentato nella notte, in viale Nervi bomba in un condominio e due auto a fuoco; Un altro attentato esplosivo a Latina, bomba in viale Nervi. A fuoco anche due auto; Comunicato Stampa: Bonessio EV/AVS piena solidarietà al centro sociale La Strada di Garbatella, vittima questa notte di un grave attentato esplosivo, e condanna con fermezza il clima di odio che si sta diffondendo nella città di Roma..
Nuovo attentato nella notte, in viale Nervi bomba in un condominio e due auto a fuoco - L’ordigno che ha distrutto l’ingresso delle case popolari preceduto dagli incendi delle vetture di due residenti. Lo riporta latinaoggi.eu
Nuovo attentato esplosivo nella notte, bomba danneggia la recinzione di una villetta - Un ordigno molto potente piazzato davanti a un'abitazione in una traversa di via Torre la Felce: il boato sentito in tutta la città. Riporta latinaoggi.eu