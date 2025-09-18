Nuovo accordo commerciale per la Juventus | arriva la partnership con Caffè Vergnano
La Juventus continua a espandersi, non solo nel mondo del calcio, ma anche come brand internazionale. L’obiettivo della società è quello di allargare i propri orizzonti oltre il mondo sportivo e poter chiudere sempre più accordi per diventare un colosso mondiale. L’ultimo accordo, chiuso nella giornata odierna, riguarda una partnership tra i bianconeri e Caffè Vergnano. Il caffè torinese diventerà Official Coffee partner della Juventus. Come riportato dal sito ufficiale bianconero, questa partnership “nasce dal desiderio di unire due realtà storiche di Torino, con radici profonde nel territorio, ma con una visione comune proiettata a livello internazionale”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
In questa notizia si parla di: nuovo - accordo
Nuovo accordo commerciale UE-Ucraina: von der Leyen esulta, la Polonia storce il naso
Fumata bianca Milan, accordo finalmente trovato: cifre e dettagli del nuovo acquisto
Wesley, nuovo indizio social: “Un’altra benedizione”. L’accordo con la Roma si avvicina
? Dall’Italia al Giappone: un nuovo accordo Erasmus+ per un futuro ricco di sapori! Siamo entusiasti di annunciare che l’Einstein-Nebbia ha avviato una partnership Erasmus+ con l’Università di Ritsumeikan di Kyoto che rappresenta un’opportunità un - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo accordo di collaborazione tra Versalis e Veritas. Obiettivo: sviluppare progetti di economia circolare sulle plastiche post-consumo https://aifi.it/it/private-capital-today/Nuovo-accordo-di-collaborazione-tra-Versalis-e-Veritas… #collaborazione #economia - X Vai su X
Adidas–Juventus, spunta un nuovo rinnovo da 408 milioni di euro; Anche la Juventus si apre alla Cina: siglato accordo commerciale con Ganten Water; Quanto guadagna la Juventus dall'accordo con WhiteBIT: cos'è il nuovo sponsor e cosa prevede la sponsorizzazione di manica fino al 2028.
Juve Stabia, Guerri Energia il nuovo main sponsor - Un importante accordo commerciale, un altro tassello nel processo di crescita della Juve Stabia, che ha ufficializzato il nuovo main sponsor per il prossimo anno. Riporta ilmattino.it
Csa Capital lancia 'Football Exchange', accordo con la Juventus - A distanza di un anno dal debutto sul mercato, CSA Capital Market presenta ufficialmente Football Exchange, la nuova piattaforma che segna ... Scrive sportmediaset.mediaset.it