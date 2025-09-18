Nuovo accordo commerciale per la Juventus | arriva la partnership con Caffè Vergnano

La Juventus continua a espandersi, non solo nel mondo del calcio, ma anche come brand internazionale. L’obiettivo della società è quello di allargare i propri orizzonti oltre il mondo sportivo e poter chiudere sempre più accordi per diventare un colosso mondiale. L’ultimo accordo, chiuso nella giornata odierna, riguarda una partnership tra i bianconeri e Caffè Vergnano. Il caffè torinese diventerà Official Coffee partner della Juventus. Come riportato dal sito ufficiale bianconero, questa partnership “nasce dal desiderio di unire due realtà storiche di Torino, con radici profonde nel territorio, ma con una visione comune proiettata a livello internazionale”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

