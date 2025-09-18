Nuovi studi sui Campi Flegrei il vulcanologo | La probabilità di un’eruzione non è trascurabile

A Fanpage.it parla il vulcanologo Giuseppe De Natale: "La probabilità di un'eruzione non è trascurabile, dobbiamo preparare il territorio".

Rischio di esplosioni freatiche ai Campi Flegrei: cosa sono e cosa dice il nuovo studio; CAMPI FLEGREI | Applicata l’Intelligenza Artificiale per sviluppare un catalogo sismico di alta definizione; Campi Flegrei: scoperto un nuovo vulcano sommerso.

Terremoto Campi Flegrei/ Bollettino settimanale: poche scosse e magnitudo bassa, tutti i dati - Terremoto Campi Flegrei, il nuovo bollettino settimanale, il report sugli eventi sismici lungo la caldera del periodo 8- Da ilsussidiario.net

L’AI svela nuovi dati sui Campi Flegrei: 54mila terremoti in due anni - Tra il 2022 e il 2024 nei Campi Flegrei erano stati rilevati circa 12 mila terremoti, ma una nuova analisi ha radicalmente cambiato il quadro. internapoli.it scrive