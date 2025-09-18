Nuovi laboratori e restauro dalla prima storica sede del campus | inaugurati i rinnovati spazi per l' università

Questa mattina si sono svolte le cerimonie di inaugurazione delle nuove Aule Didattiche di Scienze Ambientali nel plesso di via Sant’Alberto e della rinnovata Aula Bovini di Casa Traversari. Un doppio intervento a favore degli spazi universitari della città che, complessivamente, è costato 1,6. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Nuovi laboratori e restauro dalla prima storica sede del campus: inaugurati i rinnovati spazi per l'università; Presentato per la prima volta al pubblico il Sipario Storico restaurato; Restaurato il Volto Santo di Lucca: ora ha l'aspetto che aveva dal IX al XVII secolo.

L’Università si potenzia. Cinque nuovi laboratori per mosaici e affreschi - Cinque nuovi laboratori del corso di laurea magistrale in Conservazione e restauro dei Beni culturali dell’Università di Bologna, Campus di Ravenna, sono stati inaugurati ieri al Museo Classis. Si legge su ilrestodelcarlino.it

