Bergamo. Sono 17 le nuove pensiline che verranno installate sul territorio cittadino entro il primo semestre 2026 grazie alla collaborazione tra Atb Mobilità, IgpDecaux e il Comune di Bergamo. Otto strutture saranno pronte entro gennaio e altre nove nei mesi successivi, portando a 133 il totale delle fermate dotate di pensilina. Le nuove coperture sorgeranno in punti strategici della città, tra centro e quartieri, e garantiranno riparo, accessibilità e servizi aggiuntivi. In dieci fermate saranno inoltre attivati punti di ricarica Usb ad alta velocità. “La qualità urbana non si costruisce solo con grandi opere, ma anche attraverso l’attenzione ai dettagli che incidono sulla vita quotidiana delle persone – afferma la sindaca Elena Carnevali -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Nuove pensiline a Bergamo: entro il 2026 saranno 17 in più