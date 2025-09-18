Nuove Indicazioni Nazionali il Consiglio di Stato sospende il parere D’Aprile Uil Scuola Rua | Confermate le nostre perplessità Serve un confronto vero con le scuole

Il Consiglio di Stato ha sospeso l'espressione del parere sulle nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo, rilevando numerose criticità nel documento proposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. La decisione, comunicata con un documento ufficiale, evidenzia la necessità di una revisione approfondita dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione, giudicata incompleta e inadeguata. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Al via il nuovo anno scolastico. Mentre gli studenti si apprestano a tornare fra i banchi gli insegnati della Scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione si sono confrontati sulle nuove indicazioni ministeriali durate un evento formativo organizzato dal CIDI e - facebook.com Vai su Facebook

