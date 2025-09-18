Nuove guide per i Carabinieri di Avellino Montella e Solofra

Nuovi arrivi al Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. Hanno assunto la guida delle Compagnie di Avellino, Montella e Solofra i Capitani Alessandro De Palma, Maria Rosaria Paduano e Daniele De Filippo, che subentrano rispettivamente al Maggiore Fabio Iapichino, al Maggiore Rolando Russo e al Maggiore Gianfranco Iannelli, tutti destinati a nuovi incarichi in altre sedi dell'Arma. Il Capitano Alessandro De Palma, 32enne di origini beneventane, padre di una bambina, ha intrapreso la carriera militare nel 2009, frequentando la Scuola Militare "Nunziatella" di Napoli, l'Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, conseguendo la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti.

