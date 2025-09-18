Nuova tassa sugli extraprofitti Le banche frenano | rispettare i patti

Quotidiano.net | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 18 settembre 2025 –????? I patti vanno rispettati. Le banche ne hanno già siglato uno lo scorso anno con il governo, valido per il biennio 2025-2026. Ulteriori proroghe al 2027 del cosiddetto “contributo volontario” alla manovra esulano dall’intesa raggiunta e, se ci saranno, andranno rinegoziate. Toni cauti e stile stringato, ma il messaggio del Comitato esecutivo dell’ Abi, riunito ieri a Milano sotto la presidenza di Antonio Patuelli, è chiaro. I banchieri non vogliono arrivare a uno scontro aperto con l’esecutivo: al momento ci sono solo indicazioni di qualche partito della maggioranza, in particolare la Lega di Salvini, e non ipotesi concrete. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

