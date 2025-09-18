Nuova Sondrio in attesa dell' attaccante ecco un altro difensore
Ancora un rinforzo per il reparto arretrato per la Nuova Sondrio: pochi minuti fa, infatti, la società del presidente Michele Rigamonti ha comunicato di aver ingaggiato il difensore classe 2004 spagnolo Daniel Ramirez Martinez.Nato a Tarragona e cresciuto nelle giovanili della squadra di casa, ha. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: nuova - sondrio
La Nuova Sondrio Calcio nel caos, via il direttore sportivo Christian Salvadori e il team manager Luca Lacchini
Campionati nazionali di ginnastica ritmica, bene le valtellinesi della Nuova Sondrio Sportiva
Nuova Sondrio, tre giovani colpi e una nuova amichevole di prestigio: c'è l'Albinoleffe
La Nuova Sondrio si muove sul mercato: è arrivato il difensore francese Claudy Mizele, che prende il posto di Peter Rossi. E domani i biancazzurri giocheranno i quarti di finale di Coppa Italia in casa dell'Ardor Lazzate - facebook.com Vai su Facebook
Nuova Sondrio, in attesa dell'attaccante ecco un altro difensore; Serie D Girone B, volto nuovo per l'attacco della Nuova Sondrio. Alla corte di mister Amelia arriva un giovane italo-brasiliano; Nuova Sondrio: i volti per la Serie D.