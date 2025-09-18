Nuova serie horror di james wan su netflix | trailer inquietante svelato

annuncio di una nuova serie horror diretta da james wan su netflix. Una delle figure più influenti nel panorama del cinema horror sta per approdare su Netflix con un progetto innovativo. La piattaforma di streaming ha svelato un trailer inquietante che anticipa una nuova produzione dedicata a eventi soprannaturali reali. Questa iniziativa si inserisce nella strategia di Netflix di offrire contenuti horror di alta qualità, consolidando la propria posizione come leader nel settore. caratteristiche e contenuti della serie. una produzione incentrata sui fenomeni paranormali reali. La serie, intitolata True Haunting, si propone di esplorare storie vere di eventi sovrannaturali attraverso uno stile narrativo che combina suspense e documentaristica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

