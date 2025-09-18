ABBONATI A DAYITALIANEWS Decine di vittime in poche ore. Le forze israeliane hanno lanciato una nuova serie di raid su Gaza, colpendo anche zone vicine agli ultimi ospedali ancora operativi, mentre prosegue l’offensiva terrestre su Gaza City. Secondo fonti sanitarie citate da Al Jazeera, almeno 83 palestinesi sono stati uccisi nella sola giornata di oggi. Attacchi vicino agli ospedali. I bombardamenti hanno interessato le aree circostanti agli ospedali al-Shifa e al-Ahli. Davanti ad al-Shifa sarebbero morte almeno 15 persone, mentre un altro attacco vicino ad al-Ahli ha causato la morte di quattro civili. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Nuova ondata di bombardamenti israeliani su Gaza: colpiti ospedali e aree civili