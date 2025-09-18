Nuova ondata di attacchi israeliani su Gaza Tajani | Aderiamo a dichiarazione Onu su Stato di Palestina

Ilgiornale.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono le operazioni delle Idf nella Striscia, all'indomani dell'inizio dell'offensiva su Gaza City. Secondo al Jazeera, l'esercito israeliano avrebbe sganciato ordigni vicino agli ospedali e causato 83 morti dall'alba. I terroristi di Hamas hanno immediatamente parlato di "crimini di guerra". E secondo il Wall Street Journal, il presidente americano Trump si sentirebbe "fregato" da Netanyahu. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

nuova ondata di attacchi israeliani su gaza tajani aderiamo a dichiarazione onu su stato di palestina

© Ilgiornale.it - Nuova ondata di attacchi israeliani su Gaza. Tajani: "Aderiamo a dichiarazione Onu su Stato di Palestina"

In questa notizia si parla di: nuova - ondata

Ucraina, nuova ondata di attacchi russi: colpite anche regioni lontane dal fronte

Trovati 4 corpi decapitati e appesi, nuova ondata di violenza

Nuova ondata di licenziamenti in Microsoft, via altri 9mila dipendenti

Guerra Medioriente, bombe di Israele vicino agli ospedali: 83 morti dall'alba. LIVE; Israele attacca l'Iran, Idf, da Teheran 'almeno 150 missili'. Appello di Netanyahu agli iraniani: 'Unitevi contro il regime malvagio'; Israele - Iran, le news. Idf: “Raffica di missili dall’Iran”. Media: “A Haifa un morto e feriti”.

nuova ondata attacchi israelianiNuova ondata di attacchi israeliani su Gaza. L'accusa di Hamas: "Crimini di guerra" | La diretta - L'accusa dell'Onu: "Donne nella Striscia costrette a partorire per strada" ... Riporta msn.com

nuova ondata attacchi israelianiGaza, raid israeliani vicino ospedali: 83 morti all'alba. Smotrich: «Striscia una miniera d'oro immobiliare» - L'Ue sospende il sostegno bilaterale al governo israeliano e propone sanzioni, che vanno dai dazi a misure contro ministri estremisti e coloni violenti. Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Ondata Attacchi Israeliani