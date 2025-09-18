Nuova ondata di attacchi israeliani su Gaza L' accusa di Hamas | Crimini di guerra
Proseguono le operazioni delle Idf nella Striscia, all'indomani dell'inizio dell'offensiva su Gaza City. Secondo al Jazeera, l'esercito israeliano avrebbe sganciato ordigni vicino agli ospedali e causato 83 morti dall'alba. I terroristi di Hamas hanno immediatamente parlato di "crimini di guerra". E secondo il Wall Street Journal, il presidente americano Trump si sentirebbe "fregato" da Netanyahu. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: nuova - ondata
Guerra Medioriente, bombe di Israele vicino agli ospedali: 83 morti dall'alba. LIVE; Israele attacca l'Iran, Idf, da Teheran 'almeno 150 missili'. Appello di Netanyahu agli iraniani: 'Unitevi contro il regime malvagio'; Israele - Iran, le news. Idf: “Raffica di missili dall’Iran”. Media: “A Haifa un morto e feriti”.
Nuova ondata di attacchi israeliani su Gaza. L'accusa di Hamas: "Crimini di guerra" | La diretta - L'accusa dell'Onu: "Donne nella Striscia costrette a partorire per strada" ... Secondo ilgiornale.it
Offensiva Gaza, nuovi attacchi vicino agli ospedali: 83 morti dall’alba. Hamas: “Crimine di guerra” - Onu: l’offensiva costringe le donne a partorire per strada, neonati senza assistenza medica ... Da quotidiano.net