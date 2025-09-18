Nuova legge per la Montagna | il commento di Confai

“L’approvazione definitiva del DDL Montagna rappresenta un passaggio di rilievo, che restituisce centralità alle zone montane dopo oltre trent’anni dall’ultima legge nazionale di settore”: con queste parole Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, aderenti a CAI Agromec, ha commentato l’approvazione in Senato del provvedimento che introduce un impianto legislativo rinnovato per le aree montane. “La nuova legge – prosegue Bolis – costituisce un punto di riferimento importante per un ampio ventaglio di attività con impatto economico e sociale, tra le quali rientrano anche le attività agro-silvo-pastorali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Nuova legge per la Montagna: il commento di Confai

In questa notizia si parla di: nuova - legge

Ufficio bilancio Usa: "Con la nuova legge di spesa di Trump 12 milioni di americani senza copertura sanitaria"

Musk-Trump, è di nuovo scontro. Il miliardario attacca: "La nuova legge di bilancio è folle e distruttiva"

Cosa prevede la nuova legge di bilancio di Trump, tra spese e tagli folli

CORMONS - Cormons, presentata la nuova Legge Regionale 8 del 2025. Focus su riqualificazioni immobiliari ed efficientamento energetico https://ilgoriziano.it/articolo/cormons-presentata-nuova-legge-regionale-8-2025-focus-riqualificazioni-immobiliari-effici - X Vai su X

Approvata la nuova legge regionale sugli oratori: una risposta concreta alla povertà educativa In Consiglio Regionale della Toscana abbiamo appena approvato una norma che riconosce e valorizza il ruolo sociale, educativo e formativo degli oratori. Da semp - facebook.com Vai su Facebook

Nuova legge per la Montagna: il commento di Confai; Nuova Legge sulla Montagna, Di Pirro (Prc L'Aquila): Fondo insufficiente rispetto alle esigenze reali; DDL Montagna, Santanchè: “Approvazione legge porta ulteriori risorse per turismo montano”.

Legge Montagna, Bergesio (Lega): "Vittoria storica, sarà decisiva l'attuazione" - Il commento del senatore: "Siamo di fronte ad un risultato di grande valore, frutto di un lavoro attento e meticoloso" ... Come scrive cuneodice.it

Approvata la legge nazionale sulla montagna: tanti i buoni propositi, ma mancano risorse e un intervento significativo sull'assetto istituzionale - Dopo un iter parlamentare iniziato a ottobre 2024 da una proposta di legge del Ministro Calderoli, è stata approvata definitivamente la nuova legge sulla montagna, il cui nome completo e ufficiale è: ... Si legge su ildolomiti.it