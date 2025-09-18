Nuova giornata di proteste in Francia 250 manifestazioni e oltre 50 arresti

Tv2000.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francia nel caos: oltre 50 arresti nelle manifestazioni contro i tagli al bilancio. Oltre 250 le dimostrazioni in tutto il paese. In una situazione politica instabile, lo sciopero generale paralizza i trasporti pubblici e interrompe gran parte dell’attività scolastica. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

nuova giornata di proteste in francia 250 manifestazioni e oltre 50 arresti

© Tv2000.it - Nuova giornata di proteste in Francia, 250 manifestazioni e oltre 50 arresti

In questa notizia si parla di: nuova - giornata

Nuova giornata di sciopero per i trasporti. Tra le motivazioni: no alla guerra e al riarmo

Sancho Juventus senza sosta: in giornata nuova call con il Manchester United per sbloccare l’affare. Le ultimissime

Juve Primavera, iniziata la nuova stagione agli ordini di Padoin: la GALLERY della prima giornata di lavoro

Francia, lo sciopero generale contro il nuovo governo Lecornu: giornata di tensione, 128 fermati - Gas lacrimogeni e cariche a Place de la Nation a Parigi; Nuova giornata di proteste Francia: 250 manifestazioni e oltre 50 arresti; Scioperi in Francia oggi, 800mila in piazza contro i tagli di Lecornu: 99 fermi.

nuova giornata proteste franciaNuova giornata di proteste in Francia: 94 arresti e tre feriti -  Almeno 94 persone, 15 delle quali a Parigi, sono state arrestate durante le 476 manifestazioni in corso in tutta la Francia per protestare contro i tagli alla spesa pubblica annunciati dal gover ... Si legge su msn.com

nuova giornata proteste franciaNuova ondata di scioperi nella logistica in Francia - La giornata di mobilitazione convocata in Francia per giovedì 18 settembre 2025 si annuncia come la più estesa dall'ondata di proteste del 2023 contro la riforma delle pensioni. Secondo freshplaza.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Giornata Proteste Francia