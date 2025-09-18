Nuova giornata di proteste in Francia 250 manifestazioni e oltre 50 arresti
Francia nel caos: oltre 50 arresti nelle manifestazioni contro i tagli al bilancio. Oltre 250 le dimostrazioni in tutto il paese. In una situazione politica instabile, lo sciopero generale paralizza i trasporti pubblici e interrompe gran parte dell’attività scolastica. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Nuova giornata di sciopero per i trasporti. Tra le motivazioni: no alla guerra e al riarmo
Francia, lo sciopero generale contro il nuovo governo Lecornu: giornata di tensione, 128 fermati - Gas lacrimogeni e cariche a Place de la Nation a Parigi; Nuova giornata di proteste Francia: 250 manifestazioni e oltre 50 arresti; Scioperi in Francia oggi, 800mila in piazza contro i tagli di Lecornu: 99 fermi.
Nuova giornata di proteste in Francia: 94 arresti e tre feriti - Almeno 94 persone, 15 delle quali a Parigi, sono state arrestate durante le 476 manifestazioni in corso in tutta la Francia per protestare contro i tagli alla spesa pubblica annunciati dal gover ... Si legge su msn.com
Nuova ondata di scioperi nella logistica in Francia - La giornata di mobilitazione convocata in Francia per giovedì 18 settembre 2025 si annuncia come la più estesa dall'ondata di proteste del 2023 contro la riforma delle pensioni. Secondo freshplaza.it