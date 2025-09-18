Nuova Fiat 126 elettrica | potrebbe rinascere come restomod?

Ciao! Ecco tutte le informazioni disponibili su una ipotetica Fiat 126 elettrica, partendo da concetti estetici fino a conversioni reali in render trovati in rete sul canale Youtube di Auto car&bike Origine e storia della Fiat 126. La Fiat 126 fu introdotta nel 1972 al Salone di Torino come successore della Fiat 500, con motore posteriore raffreddato ad aria da 594 cm³ (~23 CV) e trazione posteriore. Rimase in produzione in Italia fino al 1991 e in Polonia fino al 2000, totalizzando circa 4,7 milioni di vetture costruite.. Il concept “Fiat 126 Vision” (MA-DE Studio). Nel 2020 MA-DE Studio, guidato da Andrea Della Vecchia, ha creato il concept “126 Vision”, reinterpretando la 126 in chiave moderna ed elettrica. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat 126 elettrica: potrebbe rinascere come restomod?

La nuova kei car giapponese che assomiglia alla Fiat 126: è elettrica; Una Fiat 126 in chiave moderna; Torna di moda la Fiat 126. La mitica «kei car italiana» del 1972 potrebbe rinascere in versione elettrica? Da Torino al Giappone, storia di un'icona.

E-car europea da 15 mila euro: tra sogno elettrico e ritorno al mild hybrid. Spunta l’ipotesi Fiat 126 - L’Ue immagina una nuova categoria di vetture economiche, ma senza batterie a basso costo il progetto resta lontano. Segnala infomotori.com

Somiglia alla Fiat 126 ma è elettrica, Honda sorprende tutti: l’auto della svolta è pronta, in futuro saranno tutte così - La Fiat 126 è una delle auto che ha fatto la storia d'Italia, ma ora la Honda lancia un modello che la ricorda molto. Secondo reportmotori.it