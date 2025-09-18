Nuova fermata a Catania Aeroporto per gli Intercity Roma-Sicilia la proposta del Comitato
Il Comitato Spontaneo Pendolari Messina-Patti chiede alla Regione di incrementare i collegamenti via treno con l'aeroporto di Catania. L'idea è quella di inserire la fermata Catania Aeroporto Fontanarossa per gli Intercity che collegano ogni giorno Roma e la Sicilia. I treni interessati sono: IC. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
