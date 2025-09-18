Nuova fermata a Catania Aeroporto per gli Intercity Roma-Sicilia la proposta del Comitato

Messinatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato Spontaneo Pendolari Messina-Patti chiede alla Regione di incrementare i collegamenti via treno con l'aeroporto di Catania. L'idea è quella di inserire la fermata Catania Aeroporto Fontanarossa per gli Intercity che collegano ogni giorno Roma e la Sicilia. I treni interessati sono: IC. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuova - fermata

Metro C, la nuova fermata San Pietro sarà un gioiello architettonico

Nuova fermata Pigneto, modifiche alla circolazione ferroviaria sulla FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto

Zelensky a Roma, l'hotel blindato a Parioli (dove viene fermata anche Miriam Leone). Il leader ucraino: «Mi fido dell'Italia ma abbiamo bisogno di una nuova difesa aerea»

nuova fermata catania aeroportoAir Canada arriva a Catania: nuova rotta diretta verso Montréal - Aeroporto di Catania, si amplia il pacchetto di collegamenti internazionali. Scrive catania.liveuniversity.it

Catania-Montreal, annunciata la nuova tratta con il Canada - Montreal, che faciliterà i viaggi tra la Sicilia e il Nord America ... Lo riporta newsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Fermata Catania Aeroporto