Dal 2006 al 2011 ha vestito la maglia della Roma, disputando cinque campionati e mettendo a referto 64 gol in 202 presenze. Questi i numeri di Mirko Vucinic nella sua esperienza capitolina, che lo hanno portato ad essere un giocatore da ricordare con addosso i colori giallorossi. Per l’ex attaccante, ritiratosi dal calcio giocato ormai nel 2017, è però tempo di vivere una nuova avventura, questa volta però a ridosso del terreno di gioco. Come riportato infatti da Sky Sport, il classe ’83 diventerà il nuovo CT del Montenegro. Domani atteso l’annuncio ufficiale. Per Vucinic si tratterà della prima esperienza in panchina, anche se era già stato protagonista con la sua nazionale dal gennaio 2022, quando fu inserito proprio all’interno dello staff tecnico montenegrino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Nuova avventura per l’ex Roma Vucinic: sarà il CT del Montenegro