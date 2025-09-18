Nuova avventura per l’ex Roma Vucinic | sarà il CT del Montenegro
Dal 2006 al 2011 ha vestito la maglia della Roma, disputando cinque campionati e mettendo a referto 64 gol in 202 presenze. Questi i numeri di Mirko Vucinic nella sua esperienza capitolina, che lo hanno portato ad essere un giocatore da ricordare con addosso i colori giallorossi. Per l’ex attaccante, ritiratosi dal calcio giocato ormai nel 2017, è però tempo di vivere una nuova avventura, questa volta però a ridosso del terreno di gioco. Come riportato infatti da Sky Sport, il classe ’83 diventerà il nuovo CT del Montenegro. Domani atteso l’annuncio ufficiale. Per Vucinic si tratterà della prima esperienza in panchina, anche se era già stato protagonista con la sua nazionale dal gennaio 2022, quando fu inserito proprio all’interno dello staff tecnico montenegrino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: nuova - avventura
Alessandro Cattelan lascia la Rai e passa a Mediaset: cosa condurrà nella nuova avventura?
Balotelli, nuova avventura: è ufficiale, ha appena firmato
Fratelli winchester tornano in una nuova avventura di supernatural
Grazie Francesco. Un grande in bocca al lupo per la nuova Avventura. Lasci una traccia indelebile. Sicilia 2025. Meeting AssoRicambi. # AssoRicambi # consorzio Assoricambi. - facebook.com Vai su Facebook
Si parte con una nuova avventura piena di sorprese: Bootcamp rinnovati, ancora più avvincenti, e una grande novità al tavolo della giuria con @frankgabbani, @paolaiezzi, @thereallafuria e @AchilleIDOL, alla guida di tutto @Giorgia - X Vai su X
Vucinic sarà il nuovo ct del Montenegro | l’ex Juve e Roma alla guida della sua Nazionale; Vucinic sarà il nuovo ct della Nazionale montenegrina | ufficialità in arrivo l’ex Juve allenerà anche Adzic! Tutti i dettagli.
Roma, Wesley pronto ad iniziare la sua nuova avventura - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Da video.sky.it
Nuova avventura per Renato Sanches: lascia il Psg, giocherà in Grecia - Dopo l'esperienza con la maglia del Benfica, conclusa con la partecipazione al Mondiale per Club, ... Scrive corrieredellosport.it