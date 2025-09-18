Nuoto | Romito swim race sesta edizione il 20 e 21 settembre | 600 atleti al via

È tutto pronto per la sesta edizione della Romito Swim Race, patrocinata dal Comune di Livorno. Il 20 e 21 settembre 600 atleti si sfideranno nelle acque di Quercianella in quella che è diventata una delle manifestazioni di nuoto in acque libere più importanti in Italia. Si parte il sabato con le. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: nuoto - romito

