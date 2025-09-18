Nunzio Sblendido scomparso a Potenza ritrovata l'auto vuota | A bordo solo il suo computer

È stata trovata l'auto di Nunzio Sblendido, il 35enne scomparso nei pressi di Potenza nella giornata di lunedì 15 settembre. Nella vettura vi era solo il computer, ora nelle mani delle forze dell'ordine per accertamenti. Sblendido non si recava al lavoro dal 1 settembre ma non aveva detto nulla ai familiari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Esce per andare al lavoro e scompare, si cerca Nunzio Sblendido: “Ci aveva mentito, non ci andava da settimane”

nunzio sblendido scomparso potenzaRitrovata l’auto di Nunzio Sblendido, scomparso da Potenza. La famiglia è in ansia da due giorni - E’ stata ritrovata oggi pomeriggio ad Abriola, in località Arioso, l’auto di Nunzio Sblendido, il 34enne scomparso da lunedì mattina mentre si trovava a Potenza, dove si reca per lavoro. Come scrive ondanews.it

