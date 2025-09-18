Nunzio Sblendido scomparso a Potenza ritrovata l'auto vuota | A bordo solo il suo computer
È stata trovata l'auto di Nunzio Sblendido, il 35enne scomparso nei pressi di Potenza nella giornata di lunedì 15 settembre. Nella vettura vi era solo il computer, ora nelle mani delle forze dell'ordine per accertamenti. Sblendido non si recava al lavoro dal 1 settembre ma non aveva detto nulla ai familiari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
