Nuno Tavares avrebbe potuto vestire la maglia della Juve? Il terzino della Lazio piaceva molto e c’erano stati contatti con gli agenti | e sul futuro…

Nuno Tavares avrebbe potuto vestire la maglia della Juve? Tutti gli aggiornamenti sul futuro del terzino. Un retroscena di mercato, emerso solo di recente, svela un interesse concreto del mercato Juventus per un profilo che è stato al centro delle trattative estive. Il club bianconero aveva infatti valutato in modo serio e approfondito il terzino portoghese Nuno Tavares. Secondo quanto riportato dall’esperto Matteo Moretto, il giocatore era un nome che “piaceva molto” alla dirigenza, in un periodo in cui la direzione sportiva era nelle mani di Giuntoli. Un’operazione, però, che non si è mai concretizzata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

