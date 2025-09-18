Nucleo di valutazione La squadra del sindaco

Il sindaco ha nominato i componenti del nucleo di valutazione del Comune. Ha il compito di monitorare, validare e promuovere il sistema di misurazione e valutazione della performance, garantendo l’efficacia e la correttezza metodologica delle attività di controllo interno e la corretta applicazione delle risorse. È un organo indipendente, nominato dal sindaco in autonomia, composto da esperti esterni o, in alcuni casi, da figure interne qualificate. Dei tre membri del nucleo, anche questa volta tutti esterni, l’unica confermata è Rossella Bonciolini, ex dirigente della ragioneria del Comune, attualmente in forza alla Provincia di Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nucleo di valutazione. La squadra del sindaco

In questa notizia si parla di: nucleo - valutazione

Bucci e il Nucleo di valutazione: il Pd chiede chiarezza

#ConsiglioRegionaleLiguria #RegioneLiguria Dimissioni del Presidente del nucleo di valutazione della Regione Liguria. Stefano Giordano (Movimento 5Stelle) interroga #StefanoGiordano https://regione.liguria.it/homepage-consiglio/consiglio-regionale/dirett - X Vai su X

Nucleo di valutazione. La squadra del sindaco; Nucleo di valutazione: il Sindaco Del Rosso si impone e nomina Bonciolini, Giotti e Pileggi; Personale e perfomance degli uffici. Comune promosso a pieni voti.

Nucleo di valutazione. La squadra del sindaco - Il sindaco ha nominato i componenti del nucleo di valutazione del Comune. Da lanazione.it

Nucleo di valutazione: il Sindaco Del Rosso si impone e nomina Bonciolini, Giotti e Pileggi - Insieme a lei indicati, come membri effettivi, Federico Giotti (figlio del commercialista Andrea Giotti, già nominato da Del Rosso presidente del Collegio Sindacale della Montecatini Parcheggi) e ... valdinievoleoggi.it scrive