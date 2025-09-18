Now You See Me 3 | nel nuovo trailer due generazioni di illusionisti uniscono le forze

A novembre Lionsgate distribuirà nelle sale l'atteso sequel con star Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Dave Franco e Woody Harrelson, ecco qualche anticipazione. Il 13 novembre arriverà nei cinema Now You See Me 3, il terzo capitolo del franchise magico che in Italia avrà il titolo L'Illusione Perfetta, e il nuovo trailer regala delle interessanti anticipazioni sulla trama. Nel film diretto da Ruben Fleischer saranno coinvolte due generazioni di illusionisti che devono unire le forze. Cosa mostra il trailer di Now You See Me 3 Le nuove sequenze svelate nel video condiviso online mostrano i protagonisti dei precedenti capitoli dopo aver deciso di prendere strade diverse, nella vita e nel lavoro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Now You See Me 3: nel nuovo trailer due generazioni di illusionisti uniscono le forze

In questa notizia si parla di: nuovo - trailer

Hoppers: il trailer del nuovo film Pixar!

TRON: Ares, Disney ha rilasciato il nuovo trailer con il brano As Alive As You Need Me To Be

Predator: Badlands | Il trailer italiano del nuovo film della saga

Rilasciato un nuovo trailer di Now You See Me 3. - X Vai su X

Il nuovo trailer del gameplay di Ghost of Yotei mostra in azione la doppia katana, una combinazione davvero letale che Atsu può utilizzare per spazzare via i suoi nemici. - facebook.com Vai su Facebook

Now You See Me 3, Jesse Eisenberg anticipa il colpo di scena che lascerà tutti a bocca aperta - Jesse Eisenberg non aveva compreso inizialmente l'impatto che avrebbe avuto quel colpo di scena di Now You See Me 3. comingsoon.it scrive

Brand new trailer for Now You See Me 3 is released - The Four Horsemen return for Now You See Me 3, and the newly released trailer reveals more details about their fractured dynamic and an intergenerational divide with the new members of their team. Come scrive soapcentral.com