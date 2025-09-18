Now You See Me 3 | L’illusione è perfetta nel nuovo trailer

01 Distribution ha rilasciato il nuovo trailer L’illusione Perfetta – Now You See Me, terzo capitolo della fortunata saga action. Con un quarto capitolo già in via di sviluppo, Now You See Me 3 si è mostrato questa sera con un nuovo trailer ricco di sequenze inedite. Ricordiamo che il ritorno dei celebri Cavalieri avverrà nelle nostre sale a partire dal 19 novembre 2025. Guardate qui il nuovo trailer di L’illusione Perfetta – Now You See Me La trama di L’illusione Perfetta – Now You See Me 3. I maghi del crimine sono tornati! Al loro fianco, una nuova generazione di illusionisti riscrive le regole dello spettacolo con numeri mozzafiato, colpi di scena e sorprese che sfidano l’immaginazione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Now You See Me 3 | L’illusione è perfetta nel nuovo trailer

Now You See Me 3: nel nuovo trailer due generazioni di illusionisti uniscono le forze - A novembre Lionsgate distribuirà nelle sale l'atteso sequel con star Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Dave Franco e Woody Harrelson, ecco qualche anticipazione. Scrive movieplayer.it

Now You See Me 3, Jesse Eisenberg anticipa il colpo di scena che lascerà tutti a bocca aperta - Jesse Eisenberg non aveva compreso inizialmente l'impatto che avrebbe avuto quel colpo di scena di Now You See Me 3. Riporta comingsoon.it