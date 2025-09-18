Novità per chi ama l’estate e sogna di riviverla

annuncio ufficiale del film conclusivo di “l’estate nei tuoi occhi”. Il finale della terza stagione di “L’estate nei tuoi occhi” si è appena concluso, ma i fan possono già gioire: Prime Video ha annunciato che la storia di Belly continuerà con un film finale. Questo nuovo progetto rappresenta un’importante conclusione per una serie che ha riscosso grande successo a livello globale, tratta dai romanzi di Jenny Han. lo sviluppo e l’epilogo della serie. La produzione del film sarà curata dalla stessa autrice dei libri, Jenny Han, insieme alla showrunner Sarah Kucserka. La narrazione si concentrerà su un capitolo decisivo nella vita di Belly, offrendo ai fan un epilogo che rispecchi le emozioni e le sfide affrontate nel corso delle stagioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

